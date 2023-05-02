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Общество

Организациям здравоохранения передали 15 портативных гемодиализных аппаратов

Организациям здравоохранения Кыргызстана купили и передали 15 портативных гемодиализных аппаратов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, аппараты незаменимы в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, предназначены для очищения крови при остром повреждении почек (ОПН) от токсинов и избыточной жидкости. «Закупленное оборудование является новым поколением портативных аппаратов для гемодиализа (2023 года выпуска)», — отметили в ведомстве.

Оборудование доставлено и установлено: в Республиканской клинической инфекционной больнице, Национальном хирургическом центре, Национальном госпитале при МЗ, Национальном центре кардиологии и терапии, Клинической больнице скорой медицинской помощи в Бишкеке, Ошской межобластной объединенной клинической больнице, Национальном центре охраны материнства и детства, Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык- Кульской и Нарынской областных объединенных больницах, а также в Центре общеврачебной практики Токтогульского района.

Аппараты закуплены в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19», финансируемого Всемирным банком, целью которого является предотвращение, выявление и реагирование на угрозу, создаваемую COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264683/
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