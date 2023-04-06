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Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Суд признал действия Генпрокуратуры незаконными

Суд признал незаконными действия Генеральной прокуратуры по кемпир-абадскому делу, отказавшей в снятии с него грифа секретности. Об этом сообщает Ассоциация адвокатов Кыргызстана.

«27 февраля адвокаты подали жалобу на имя Генерального прокурора Курманкула Зулушева о проведении проверки законности присвоения следственной службой МВД грифа секретности материалам кемпир-абадского уголовного дела, отмены этого постановления, отстранения следователя от расследования уголовного дела и привлечения его к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование адвокатской деятельности», — говорится в сообщении.

Однако, начальник отдела Генпрокуратуры не стал рассматривать коллективную жалобу адвокатов и без каких-либо объяснений перенаправил ее начальнику следственной службы МВД Исмаилову — руководству органа, который занимается расследованием дела. Адвокат Асель Аргымбаева подала жалобу на сотрудника прокуратуры в Первомайский районный суд Бишкека. 28 марта суд признал его действия незаконными и обязал устранить нарушения процессуального законодательства по делу.

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Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262626/
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