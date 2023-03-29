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Общество

В Кок-Жангаке при поддержке USAID восстановлен местный парк

При поддержке USAID и местных органов власти активные граждане восстановили местный парк в Кок-Жангаке. Об этом сообщило посольство США в Бишкеке.

Сегодня состоялось торжественное открытие парка. В нем вымостили дорожки, появились детская площадка, туалет, ворота и система видеонаблюдения. Благоустройство парка стало результатом совместных усилий активных жителей, городского кенеша, мэрии, предпринимателей и проекта USAID «Жигердуу жарандар».

Местная инициативная группа собрала около 5,6 миллиона сомов на восстановительные работы. Джалал-Абадский региональный фонд развития выделил около 4 миллионов сомов и почти 260 тысяч сомов — городской кенеш. Местные граждане и частные предприниматели пожертвовали денежные средства и строительные материалы на 134 тысячи сомов.

И. о. мэра города Кок-Жангака Омурбек Мамытов отметил, что участие горожан и Фонда развития Джалал-Абадской области сыграло ключевую роль в обновлении парка.

В течение многих лет парк Кок-Жангака площадью 1,69 гектара находился в запустении.

«Больше всего мы гордимся тем, что теперь знаем, как реализуются такие проекты, как работать с согражданами и местными органами власти, как собирать средства из разных источников», — говорит Марзия Асанова, лидер инициативной группы.

Проект USAID «Жигердуу жарандар» помогал членам инициативной группы, предоставляя юридические и другие консультации. Кроме того, проект помог с приобретением брусчатки, качелей и инвентаря для тренировок на открытом воздухе на сумму 1,1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262004/
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