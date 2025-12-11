11:09
Общество

Усыновленных детей — граждан Кыргызстана будут ставить на консульский учет

Усыновленных детей — граждан Кыргызстана — будут ставить на консульский учет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, обновлен приказ внешнеполитического ведомства «Об утверждении порядка регистрации и ведения консульского учета граждан КР, находящихся за рубежом».

Согласно новым правилам, дети — граждане КР, усыновленные иностранцами, подлежат постановке на консульский учет в загранучреждениях страны. Доступ к информации о таких детях ограничен и будет предоставляться только уполномоченному консульскому должностному лицу.

Приказ министра иностранных дел КР вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
