Вместо клиники Исманкулова в корпусе больницы будет неврологическое отделение

В корпусе клинической многопрофильной больницы № 2, где ранее располагалась частная клиника «Микрохирургия глаза» Алмазбека Исманкулова, будет открыто неврологическое отделение. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, организацию здравоохранения посетила министр Гулнара Баатырова. Она обошла отделения больницы, ознакомилась с ходом строительства нового корпуса, финансируемого Катарским фондом, и осмотрела помещение, которое ранее занимала клиника «Микрохирургия глаза».

«По итогам обхода больницы совместно с руководством и коллективом принято решение в высвобожденный корпус перевести отделение неврологии и расширить количество коек до 80», — отметили в ведомстве.

Гулнара Баатырова поручила руководству больницы в ближайшее время провести все необходимые работы для открытия коек, а также подготовить смету для проведения ремонтных работ на третьем этаже высвобожденного корпуса.

Напомним, в начале марта стало известно, что муниципалитет Бишкека наконец-то выселил госпиталь «Микрохирургия глаза», который много лет занимал помещения в Клинической больнице. Мэрия неоднократно пыталась расторгнуть договор с частной клиникой и высвободить здание. Но безрезультатно. В 2022 году муниципалитет расторг договор аренды здания. Но глава клиники Алмазбек Исманкулов не согласился с решением чиновника и обжаловал в суде. Он сообщил: если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание.

В вопрос вмешался экс-глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. В марте 2022-го он пришел в госпиталь и пытался войти внутрь. Он заявил, что пересчитает администратору зубы, если в течение трех часов коллектив не освободит здание. Министр выругался и потребовал связать его по телефону с Исманкуловым. В разговоре он оскорбил собеседника. После клиника столкнулась с несколькими попытками блокировки. Рабочие возле ее дверей выгрузили грузовик с песком. Спустя время сотрудники мэрии и Минздрава в сопровождении милиции пытались опечатать клинику и заварили ворота, ведущие к ее центральному входу. В конце марта вход в организацию под видом ремонта заблокировали строительными лесами. После ухода Алымкадыра Бейшеналиева скандал с клиникой поутих.

В настоящее время руководитель госпиталя «Микрохирургия глаза» Алмазбек Исманкулов по решению суда арестован и находится в бишкекском СИЗО-1. В отношении него и должностных лиц столичной мэрии возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Они подозреваются в «преступных действиях с целью незаконного получения материальной выгоды и иных привилегий».

«В ходе проведенной проверки установлено, что руководитель госпиталя и несколько ответственных должностных лиц структурных подразделений муниципалитета совершили преступные действия с целью незаконного получения материальных интересов и иных привилегий. Несмотря на то что здание 2-го корпуса Клинической больницы № 6 не подлежит сдаче в аренду физическим лицам и невзирая на острую нехватку больничных коек, они незаконно сдали его в аренду с умышленным занижением платы. В результате государству нанесен материальный ущерб в размере 93 миллионов 162 тысяч 576 сомов. Расследование продолжается», — информировали в Генпрокуратуре.