Конституционный суд рассмотрит противоречия в Гражданском кодексе

Конституционный суд принял к рассмотрению ходатайство о проверке конституционности пункта 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса.

Субъекты обращения считают, что оспариваемая норма ограничивает право на судебную защиту истца, поскольку суд может оставить иск без рассмотрения, если истец один раз не явится на судебное заседание. По их мнению, такое положение дел является дискриминирующим по правовому статусу, так как распространяется только в отношении истца.

Как указывают заявители, логика законодателя при принятии оспариваемой нормы была в недопущении волокиты дела, однако на самом деле она еще больше затягивает рассмотрение в случае обжалования определения суда об оставлении заявления без рассмотрения, что является несправедливым и неоправданным.

Субъекты обращения просят признать этот пункт противоречащим Конституции.