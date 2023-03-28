05:02
USD 87.43
EUR 95.26
RUB 0.98
Общество

Конституционный суд рассмотрит противоречия в Гражданском кодексе

Конституционный суд принял к рассмотрению ходатайство о проверке конституционности пункта 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса.

Субъекты обращения считают, что оспариваемая норма ограничивает право на судебную защиту истца, поскольку суд может оставить иск без рассмотрения, если истец один раз не явится на судебное заседание. По их мнению, такое положение дел является дискриминирующим по правовому статусу, так как распространяется только в отношении истца.

Как указывают заявители, логика законодателя при принятии оспариваемой нормы была в недопущении волокиты дела, однако на самом деле она еще больше затягивает рассмотрение в случае обжалования определения суда об оставлении заявления без рассмотрения, что является несправедливым и неоправданным.

Субъекты обращения просят признать этот пункт противоречащим Конституции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261818/
просмотров: 2396
Версия для печати
Материалы по теме
Некоторые статьи УПК Кыргызстана признаны противоречащими Конституции
Ошибка в трактовке. Конституционный суд разъясняет свое решение по матчеству
В Конституционный суд подано заявление о поддержке служителей Фемиды
Нет противоречий Конституции. Суд вынес решение по законопроекту «О НКО»
Законопроект о НКО. Конституционный суд согласился заслушать эксперта
Сексизм. Конституционный суд рассмотрит список запрещенных профессий для женщин
Мы живем в демократическом государстве. Эдиль Байсалов ответил Жанару Акаеву
Парламент больше не должен давать согласия на возбуждение дела против депутата
Законопроекты о НКО как поиск врагов среди журналистов и правозащитников
Рассмотрение ходатайства об отмене поправок в Закон «О НКО» продолжится в июне
Популярные новости
ГУОБДД предупреждает: При въезде в&nbsp;Чолпон-Ату установлена тренога &laquo;Авто Ураган&raquo; ГУОБДД предупреждает: При въезде в Чолпон-Ату установлена тренога «Авто Ураган»
Июль-2023. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Июль-2023. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Город будущего на&nbsp;Иссык-Куле. Архитекторов Асмана обвинили в&nbsp;плагиате Город будущего на Иссык-Куле. Архитекторов Асмана обвинили в плагиате
Почему меня никто не&nbsp;любит и&nbsp;что с&nbsp;этим делать? Почему меня никто не любит и что с этим делать?
Бизнес
Не&nbsp;поддавайтесь на&nbsp;уловки мошенников. &laquo;Оптима Банк&raquo; не&nbsp;проводит розыгрышей Не поддавайтесь на уловки мошенников. «Оптима Банк» не проводит розыгрышей
&laquo;Ылдам Бакай&raquo;: бесплатная доставка карт теперь в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде «Ылдам Бакай»: бесплатная доставка карт теперь в Оше и Джалал-Абаде
OPPO: Инновационные смартфоны теперь в&nbsp;Кыргызстане! OPPO: Инновационные смартфоны теперь в Кыргызстане!
Где купить смартфоны со&nbsp;скидкой на&nbsp;Иссык-Куле? Где купить смартфоны со скидкой на Иссык-Куле?
5 июля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 июля, вторник
23:46
Искусственный интеллект разработал новый компьютерный процессор всего за 5 часов
23:30
Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана выступает против матчества
23:11
Завод по переработке машинных масел построит в Кыргызстане иностранная компания
22:41
В Джалал-Абаде незаконно построили девятиэтажный дом и торговый центр
22:28
В Маевке ГСМ продают возле частного детсада. Власти не реагируют на жалобы