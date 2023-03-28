Массовые аресты. Ильгиз Шаменов нуждается в срочной госпитализации

Гражданский активист Ильгиз Шаменов, содержащейся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, нуждается в срочной госпитализации. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакытбек Автандил.

По его словам, Ильгиза Шаменова обследовали в частном медицинском центре. Врачи диагностировали ряд заболеваний, которые требуют стационарного лечения. «Мы обратимся в СИН, к омбудсмену и в Национальный центр по предупреждению пыток, чтобы его перевели в гражданскую больницу», — сказал юрист.

Он добавил, что соответствующее заключение врачей имеется.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.