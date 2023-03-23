В Кыргызстане школы с низкими результатами ОРТ закрепят за вузами

Школы с самыми низкими показателями в ОРТ закрепят за вузами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, решение принято на выездном заседании коллегии ведомства по вопросам сферы образования Чуйской области.

Согласно постановлению, вузы будут оказывать методическую поддержку:

по химии — Кыргызская государственная медицинская академия;

по физике и математике — Кыргызский государственный технический университет;

по истории — Кыргызский национальный университет;

по кыргызскому, русскому и иностранным языкам — Кыргызский государственный университет.

«Кроме того, Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников организует курсы по практико-ориентированным модулям для учителей математики, физики, химии, биологии в школах, получивших низкие результаты в ОРТ», — заметили в министерстве.

Также члены коллегии отметили неудовлетворительный уровень образования выпускников Чуйской области, участвовавших в ОРТ в 2022 году, и издали постановление о рассмотрении соответствия должности некоторых руководителей районных отделов образования.

«За низкий уровень подготовки выпускников вынесены предупреждения руководителям отделов образования Кеминского и Московского районов, выговор — руководителю отдела образования Сокулукского района, предусмотрена ответственность — соответствие должности руководителей отделов образования Панфиловского и Иссык-Атинского районов. Предложение о назначении выговора будет направлено полномочному представителю президента в Чуйской области. Кроме того, за низкий уровень подготовки выпускников будет рассмотрена ответственность директоров 13 школ», — сказали в Минобразования.

В ведомстве добавили, что из 290 учебных заведений в Чуйской области в ОРТ участвовали выпускники 276 школ, 48 процентов получили менее 110 баллов по основному тесту.

Напомним, с 2012 года тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности.