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Общество

Обещали зеленую зону, но построят еще одно кафе в парке Панфилова

На месте сгоревшего кафе в парке Панфилова появится новое. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на администрацию парка.

«На огороженной территории строится детский кафетерий. Объект возводится в соответствии со всеми нормами, а прилегающая территория благоустраивается. Уже высажено 24 можжевельника и планируется новый газон», — сообщили в муниципалитете.

Напомним, пожар в кафе «Панорама» произошел 25 мая. Тогда в управлении парка сообщали, что на месте сгоревшего кафе будет зеленая зона.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261328/
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