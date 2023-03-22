07:36
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Никакой гуманности. Арестованной Гульнаре Джурабаевой отказали в госпитализации

Оснований для госпитализации экс-члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, содержащейся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, нет. Об этом заявили адвокату Бактыбеку Автандил уулу в СИН, рассказал он 24.kg.

По словам юриста, состояние здоровья его подзащитной неудовлетворительное. Помимо обострения хронических заболеваний, появились боли в коленях. Гульнаре Джурабаевой тяжело ходить.

«Я ходатайствовал о переводе ее в клинику. Но мне отказали под предлогом, что для этого нет достаточных оснований», — отметил Бактыбек Автандил уулу.

В СИН в свою очередь пояснили, что дают разрешение на этапирование подследственных в гражданскую больницу, если есть соответстующее заключение врачей. Самостоятельно такие решения руководство ведомства не принимает.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261308/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-Абад иши: шаардык сот абактагыларды камакта калтырды
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалат
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову проведут операцию
Кемпир-Абад иши. Айыпталуучулардын бири шашылыш операцияга муктаж
Кемпир-абадское дело. Один из обвиняемых нуждается в срочной операции
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
Кемпир-абадское дело. Дипмиссиям направили обращение по заявлению президента
Кемпир-абадское дело. Защита опротестовала продление ареста обвиняемых
Рита Карасартова сообщила, что с трудом получила разрешение на выезд в регионы
Кемпир-абадское дело. Судебные заседания откладываются уже два месяца
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Арстан Алай найден мертвым в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;31 Арстан Алай найден мертвым в колонии № 31
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
8 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакль
16:43
В Бишкеке задержан россиянин, ранее объявленный в розыск за тяжкие преступления
16:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах
15:00
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg