Никакой гуманности. Арестованной Гульнаре Джурабаевой отказали в госпитализации

Оснований для госпитализации экс-члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, содержащейся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, нет. Об этом заявили адвокату Бактыбеку Автандил уулу в СИН, рассказал он 24.kg.

По словам юриста, состояние здоровья его подзащитной неудовлетворительное. Помимо обострения хронических заболеваний, появились боли в коленях. Гульнаре Джурабаевой тяжело ходить.

«Я ходатайствовал о переводе ее в клинику. Но мне отказали под предлогом, что для этого нет достаточных оснований», — отметил Бактыбек Автандил уулу.

В СИН в свою очередь пояснили, что дают разрешение на этапирование подследственных в гражданскую больницу, если есть соответстующее заключение врачей. Самостоятельно такие решения руководство ведомства не принимает.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.