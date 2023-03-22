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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней. В Бишкеке проходит акция в поддержку девочки

В Бишкеке проходит акция в поддержку изнасилованной милиционерами 13-летней девочки. Возле Верховного суда, где начался процесс по кассационной жалобе, собралось примерно 10 человек.

Они держат плакаты: «Суд, будь справедливым», «Акыйкат чечим». Собравшиеся и родные ребенка опасаются, что виновные могут уйти от наказания. Правоохранительные органы попросили участников отойти вглубь сквера напротив Верховного суда.

24.kg
Фото 24.kg. Акция протеста

Напомним, преступление совершено в 2021 году. В марте 2022-го задержаны подозреваемые — два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший работник ОВД). Судебный процесс начался в июле прошлого года. До этого рассмотрение неоднократно откладывалось.

В Первомайском районном суде Бишкека также рассматривали дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

В итоге Н.К. (охранник рынка) приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, А.Э. (участковый милиции) — к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. К.Д. (инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района) суд также приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Коллегия Бишкекского городского суда под председательством Мирада Динеева смягчила приговор обвиняемым, сократив сроки отбывания наказания до шести и девяти лет.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261255/
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