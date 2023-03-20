Болот Темиров обжалует решение о выдворении в международных судах

Известный журналист-расследователь Болот Темиров, выдворенный в ноябре 2022 года из Кыргызстана, дал интервью изданию Archa.media.

Он убежден, что решение о депортации из страны незаконное. Темиров будет обжаловать его в международных инстанциях.

«Конечно, надеяться на справедливое решение суда в Кыргызстане тяжело. Но мы будем бороться. Мы будем обращаться в международные инстанции. Даже когда я находился в Кыргызстане, против меня использовали элементы пропаганды. Нас в чем только ни обвиняли и ни дискредитировали. Но мы не обращаем на это все внимания и продолжаем делать свою работу», — сказал он.

Напомним, 23 ноября 2022 года по решению суда журналиста Болота Темирова выдворили из республики. Сразу после процесса, где огласили приговор, его силой в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставили в аэропорт и самолетом отправили в Россию.

Ранее Свердловский районный суд оправдал журналиста по двум эпизодам. Еще по двум, в том числе по поддельному паспорту, дело прекратили из-за истечения сроков давности, суд не стал применять к нему наказание.

Ряд юристов доказал, что выдворение Болота Темирова прошло с грубыми нарушениями законов и Конституции.