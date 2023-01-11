Комитет по защите Кемпир-Абада просит главу МВД не нарушать принципы гуманности

Члены комитета по защите водохранилища Кемпир-Абад призывают главу МВД Улана Ниязбекова не нарушать принципы гуманности. Об этом они сообщили в соцсетях.

Члены комитета отметили, что Конституция республики каждому кыргызстанцу дает право выходить на мирные митинги.

«Воспользовавшись этим правом, наши сторонники и близкие вышли на акцию к зданию МВД. Ваши сотрудники, руководствуясь антиконституционным решением, зависимым от власти Первомайского районного суда, задержали тех, кто вышел на митинг. Мы напоминаем, что нормы Основного закона выше решения зависимого суда. Вы и ваши работники нарушаете закон. В 2017 году, когда сторонники осужденного за насильственный захват власти поднимали руку на милицию и сотрудников «Белого дома», тогдашние власти не задерживали их», — подчеркнули они.

Члены комитета заметили, что их сторонники, в отличие от сторонников Садыра Жапарова, провели митинг мирно и культурно, не нарушали закон. «Господин Улан, вы не будете всю жизнь министром. Не нарушайте политическую культуру и принципы гуманности. Задержание женщин, пожилых матерей, девушек не делает чести мужчине», — заключили они.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.