Марш за законность. Материалы по семерым задержанным передадут в суд

В отношении семерых участников марша за законность, задержанных сегодня в Бишкеке, составлены протоколы. Материалы передадут в суд. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

«В отношении пяти граждан участковыми уполномоченными милиции составлены протоколы на основании статьи 128 (неповиновение законному требованию сотрудника ОВД) и в отношении двух по статье 139 (нарушение порядка проведения мирных собраний) Кодекса КР о правонарушениях. Собранные материалы будут направлены в Первомайский районный суд Бишкека для принятия решения по существу. С остальными проведены профилактические беседы. В последующем все были отпущены», — проинформировали редакцию.

Напомним, акция в поддержку активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков, закончилась задержанием ее участников. В милицию доставили 27 человек.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.