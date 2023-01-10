20:35
USD 85.68
EUR 93.02
RUB 1.26
Общество

Аномальные холода. Бишкектеплосеть будет нести службу в усиленном режиме

В связи со значительным похолоданием Бишкектеплосеть будет нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в компании.

По ее данным, сейчас предприятие работает в штатном режиме.

«В связи со значительным понижением температуры наружного воздуха в ближайшие дни службы предприятия готовы к бесперебойному теплоснабжению жителей столицы. Усилен график дежурств, организованы дополнительные оперативные бригады», — отметили в ОАО «Бишкектеплосеть».

И сказали, что предприятие ежегодно несет службу в усиленном режиме на протяжении всего осенне-зимнего периода, обеспечивая температуру в помещении согласно договорным обязательствам.

При авариях или в случае возникших вопросов о подаче тепла и горячей воды можно обращаться в центр поддержки потребителей Бишкектеплосети по номерам: 1980, 0312611169, 0557611166, 0777611166, 0701611166.

Напомним, МЧС Кыргызстана предупредило, что в стране ожидается аномальный холод. По данным ведомства со ссылкой на Гидрометеорологическую службу, с 11 января прогнозируются резкое ухудшение погоды, снег, на дорогах гололед.

Аномальный холод, как отмечают синоптики, затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.

Рекомендуется воздержаться от поездок и отдыха в горах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255160/
просмотров: 1838
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Первомайского района Бишкека остались без газа
Аномальные холода. Энергетики призывают не включать обогреватели в часы нагрузок
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по горным перевалам на этой неделе
Еще раз о погоде. МЧС прогнозирует мороз до −38
В новогодние дни Бишкектеплосеть будет работать круглосуточно
Порыв теплосети в столичном микрорайоне № 12. Аварийные работы продолжаются
В 12-м микрорайоне прорвало теплосеть. Жители остались без отопления
Дома не подключают к центральному отоплению. В Бишкектеплосети назвали причину
В домах меньше 10 градусов. В Орловке отключили центральное отопление
Асфальт на улице Элебаева в Бишкеке восстановят до июня 2022 года
Популярные новости
Аномальные холода. В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;реке Ала-Арче образовался ледяной затор Аномальные холода. В Бишкеке на реке Ала-Арче образовался ледяной затор
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;12&nbsp;января: без снега, но&nbsp;будет очень холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 января: без снега, но будет очень холодно
Как выжить в&nbsp;темном царстве. Гаджеты, которые помогут при отключении света Как выжить в темном царстве. Гаджеты, которые помогут при отключении света
Температурные рекорды. Самым холодным в&nbsp;Бишкеке было 14&nbsp;января 1945 года Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 14 января 1945 года
Бизнес
Рюкзак, смартфон и&nbsp;даже телевизор можете получить и&nbsp;вы&nbsp;&mdash; участвуйте в&nbsp;акции! Рюкзак, смартфон и даже телевизор можете получить и вы — участвуйте в акции!
Индия проведет специальный виртуальный саммит &laquo;Голос глобального Юга&raquo; Индия проведет специальный виртуальный саммит «Голос глобального Юга»
Глядя в&nbsp;будущее. Инновационные, экологически безопасные продукты Аcer Глядя в будущее. Инновационные, экологически безопасные продукты Аcer
&laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; признан лучшим банком в&nbsp;двух номинациях Visa «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» признан лучшим банком в двух номинациях Visa
15 января, воскресенье
19:53
Аномальные холода. В связи с повышенной нагрузкой фиксируются отключения света Аномальные холода. В связи с повышенной нагрузкой фикси...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерты и выставки
17:00
Прощай, Буба... В возрасте 84 лет скончался актер Вахтанг Кикабидзе
16:16
Опасно для жизни. Бишкек побил свой антирекорд загрязнения воздуха
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане оставили гневные сообщения на машине нарушителя