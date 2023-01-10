Аномальные холода. Бишкектеплосеть будет нести службу в усиленном режиме

В связи со значительным похолоданием Бишкектеплосеть будет нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в компании.

По ее данным, сейчас предприятие работает в штатном режиме.

«В связи со значительным понижением температуры наружного воздуха в ближайшие дни службы предприятия готовы к бесперебойному теплоснабжению жителей столицы. Усилен график дежурств, организованы дополнительные оперативные бригады», — отметили в ОАО «Бишкектеплосеть».

И сказали, что предприятие ежегодно несет службу в усиленном режиме на протяжении всего осенне-зимнего периода, обеспечивая температуру в помещении согласно договорным обязательствам.

При авариях или в случае возникших вопросов о подаче тепла и горячей воды можно обращаться в центр поддержки потребителей Бишкектеплосети по номерам: 1980, 0312611169, 0557611166, 0777611166, 0701611166.

Напомним, МЧС Кыргызстана предупредило, что в стране ожидается аномальный холод. По данным ведомства со ссылкой на Гидрометеорологическую службу, с 11 января прогнозируются резкое ухудшение погоды, снег, на дорогах гололед.

Аномальный холод, как отмечают синоптики, затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.

Рекомендуется воздержаться от поездок и отдыха в горах.