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Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Использовали Кемпир-Абад для дестабилизации. Акылбек Жапаров о третьих силах

Третьи силы хотели использовать водохранилище Кемпир-Абад для прихода к власти. Об этом на итоговом заседании кабинета министров сообщил его председатель Акылбек Жапаров.

По словам главы кабмина, 2022-й останется в истории Кыргызстана годом решения вопросов границ с Узбекистаном и расширением территории КР на 19 тысяч 699 гектаров. Общая площадь республики теперь стала 200 тысяч 105 километров.

«Были третьи силы, которые из этой ситуации хотели создать трагедию. Водохранилище стало находкой для прихода к власти третьей стороны и дестабилизации обстановки в стране», — сказал глава кабмина.

Действительно, соглашение по Кемпир-Абаду драматичное. Но мы следовали только одной цели — будущего Кыргызстана.

Акылбек Жапаров

«Здесь мы должны только с хорошей стороны отметить Камчыбека Ташиева и его команду. И с тактической, стратегической и исторической стороны это правильное решение. Время все расставит по местам», — сказал Акылбек Жапаров.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254638/
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