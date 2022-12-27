COVID-19. Почти 73 миллиона сомов выплачено компенсаций медикам

Фонд ОМС за 2022 год выплатил 72 миллиона 953 тысячи сомов за возмещение вреда здоровью 737 медицинским работникам, задействованным в условиях режима чрезвычайной ситуации в период COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 242 врачам выплачено 28 миллионов 974,9 тысячи сомов, 363 работникам среднего персонала — 33 миллиона 337,8 тысячи сомов, 132 сотрудникам младшего и прочего персонала — 10 миллионов 640,3 тысячи сомов.

В 2021 году 253 медицинским работникам ФОМС выплатил 18 миллионов 943,1 тысячи сомов.

«Всего Фонд ОМС с 2021 по 2022 год профинансировал на выплату возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников организаций здравоохранения, задействованных в мероприятиях в условиях режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, 990 работникам 91 миллион 896,1 тысячи сомов согласно представленным заявкам организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика», — добавили в ФОМС.