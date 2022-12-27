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Общество

Начат прием документов на обучение в вузах России

Министерство образования и науки сообщает о начале приема документов для поступления в вузы Российской Федерации на 2023/2024 учебный год за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной правительством РФ квотой.

В ведомстве отмечают, что прием документов будет осуществляться только на сайте EDUCATION-IN-RUSSIA до 20 февраля 2023-го.

Набор кандидатов на обучение проводится только представительством Россотрудничества в Кыргызстане, без участия каких-либо посреднических организаций.

Подробнее с условиями поступления можно ознакомиться на сайте uchebarf.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254497/
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