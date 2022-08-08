Конфликт в Украине. Главные новости 8 августа к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.

Сводка Минобороны России

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка и города Донецка. За сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области, сообщает оборонное ведомство РФ.

По его данным, авиация РФ уничтожила в Харькове свыше 100 националистов Украины, а в ДНР — около 200 военных Украины.

По временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в ДНР.

Российские саперы очищают улицы Мариуполя от взрывоопасных предметов. При обнаружении их либо утилизируют, либо производят детонацию на месте нахождения — в парках, на спортивных площадках. Части разорвавшихся снарядов люди до сих пор находят во дворах и даже на балконах. Но город постепенно оживает, и все чаще саперы выезжают только по вызовам.

* В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Из сводки Генштаба ВСУ

Второй день продолжаются попытки наступления в районе Верхнекаменского под Северском. ВСУ держат оборону.

В районе Бахмута была обезврежена разведгруппа противника. То есть идут уже попытки россиян войти в город.

Также были предприняты штурмы Бахмута и соседних с ним сел — Яковлевки, Вершины, Зайцево. Безуспешные, сообщает Генштаб.

При наступлении на Пески, Авдеевку и Невельское противник «успеха не имел, отошел».

ВСУ нанесли три удара по скоплению российского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском районе, — сообщает оперативное командование «Юг»

В результате, армия РФ понесла потери в размере 24 военных; одного танка Т-62; 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

В районе села Чаривное в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов.

* В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно

Языком дипломатии

Посольство России в США 8 августа в своем Telegram-канале опубликовало комментарий, касающийся ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Посольство обратило внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Дипломаты отмечают, что «огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции».

Про референдум

Владимир Зеленский пригрозил, что в случае референдумов на освобожденных территориях Украина больше никогда не пойдет на переговоры с Россией.

По его словам, позиция государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если Россия пойдет по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроет любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный период.

Экспорт зерна

Первое судно с украинским зерном, вышедшее из Одессы 1 августа, задерживается. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

«Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости», — написал он. Тем не менее, по его словам, еще 20 судов готовы выйти из Одессы.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в ливанский порт Триполи с 26 тысячами тонн кукурузы. Его прибытие в конечный пункт назначения ожидалось 7 августа. Судно продолжает движение в направлении Триполи — об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic, который предоставляет информацию в реальном времени о движении кораблей.

Люди гибнут

В моргах Киевской области остается множество неустановленных тел погибших, которые поступили сюда в период с 15 июня по 27 июля из разных областей Украины, в том числе — с территории «Азовстали». Об этом сообщает полиция области.

Всего было доставлено 270 тел, их подвергли осмотру, но идентифицировать большинство из них не удалось. Для этого в следственном управлении областной полиции назначены следователи и выделен специальный телефонный номер для поиска родных.

«Если вы разыскиваете близких, пошлите смс или сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014, важно добавить фото, в том числе особых примет, татуировок, личных вещей», — обратилась полиция к населению.

Ситуация на Донбассе

Президент Украины прокомментировал ситуацию на Донбассе.

«Ситуация на Донбассе остается очень сложной. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам как можно большие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмут и другие горячие районы Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней», — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, сложно также в Харьковской области, на юге страны, где российские войска пытаются сосредоточить свои силы.

«Главное сейчас, как и раньше, — это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день без каких-либо пауз мы работаем над увеличением поставок оружия, чтобы отправить на фронт более мощные и дальнобойные системы. А на следующей неделе мы ожидаем новостей от партнеров относительно пакетов поддержки», — добавил он.

О потерях

Аналитический проект Oryx, который по открытым данным собирает информацию о военных потерях сторон в ходе боевых действий, опубликовал данные, согласно которым потери России в боевой технике с 24 февраля составили 5 тысяч 20 единиц, из них танков — 916.

Потери Украины оцениваются в 1 тысячу 386 единиц.

*В этот список включены только уничтоженные транспортные средства и оборудование, об уничтожении/повреждении которых имеются фото- и видеодоказательства.

Таким образом, реальное количество уничтоженной техники значительно больше, чем указано в отчете.

ООН надеется

ООН надеется, что обстрелы Запорожской АЭС в Украине прекратятся и МАГАТЭ получит доступ на станцию, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию», — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Amnesty International сожалеет

Amnesty International сожалеет о том, что ее доклад об украинских военных оказался болезненным. Об этом говорится в письме международной правозащитной организации.

«Приоритетом Amnesty International в этом и в любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданского населения. Именно это было нашей единственной целью при выпуске последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — говорится в заявлении.

В своем расследовании организация обнаружила, что в некоторых случаях украинские военные наносили удары из жилых кварталов и базировались на территории гражданских объектов, хотя могли использовать альтернативные позиции.

Доклад вызвал возмущение. В офисе президента Украины доклад назвали «органичной частью российской кампании по дезинформации и пропаганде», цель которой — дискредитация Киева и подрыв западных поставок оружия.

Сегодня стало известно, что директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула должность после публикации доклада.

Помощь

Запад обещал выделить Украине $31 миллиард, но выплатил всего $11 миллиардов, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на подсчеты Кильского института мировой экономики.

По информации издания, несмотря на рост финансовой помощи в конце июня — начале июля, Киев получил лишь треть от обещанной суммы, при этом данный показатель на порядок меньше той суммы, которую Россия получила за свои углеводороды в этот же период.

«Запад дает щедрые обещания, но на самом деле они выполняются разочаровывающе медленно», — говорится в сообщении.