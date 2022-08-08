В ФОМС напомнили, какая категория граждан не оплачивает медуслуги в онкологии

В Фонде обязательного медицинского страхования напомнили, в каких случаях граждане не оплачивают медуслуги в онкологии.

По его данным, по программе государственных гарантий (ПГГ) определена категория, освобожденная от оплаты специализированной онкологической помощи в клинико-диагностических отделениях (КДО) и внесения сооплаты при плановой госпитализации в стационар.

Освобождение действует лишь в том случае, если у гражданина имеется направление на консультацию или госпитализацию от лечащего врача в онкологическую больницу или КДО. Если его нет, то гражданин оплачивает медицинские услуги по утвержденному Минздравом прейскуранту цен и вносит сооплату в кассу больницы.

Также в ФОМС напомнили, что сооплата не взимается с граждан Кыргызстана, находящихся на лечении в отделениях химиотерапии и паллиативной помощи.

Список граждан, освобожденных от оплаты: лица, состоящие на учете;

дети до достижения 18 лет;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей;

военнослужащие, проходящие службу по контракту и срочной службы;

воины-интернационалисты, ставшие инвалидами вследствие несения военной службы;

участники и лица, ставшие инвалидами вследствие ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

лица, получающие ежемесячные пособия «уй-булого комок»;

лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью I группы вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания;

больные с острыми и хроническими лейкозами, гемофилией, злокачественными лимфомами, в том числе лимфогранулематозом, апластической анемией, а также больные с миелодиспластическими синдромами.

В случае возникновения вопросов в ФОМС просят звонить на горячую линию 113 (с 9.00 до 18.00, кроме выходных).