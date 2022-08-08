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Общество

В ФОМС напомнили, какая категория граждан не оплачивает медуслуги в онкологии

В Фонде обязательного медицинского страхования напомнили, в каких случаях граждане не оплачивают медуслуги в онкологии.

По его данным, по программе государственных гарантий (ПГГ) определена категория, освобожденная от оплаты специализированной онкологической помощи в клинико-диагностических отделениях (КДО) и внесения сооплаты при плановой госпитализации в стационар.

Освобождение действует лишь в том случае, если у гражданина имеется направление на консультацию или госпитализацию от лечащего врача в онкологическую больницу или КДО. Если его нет, то гражданин оплачивает медицинские услуги по утвержденному Минздравом прейскуранту цен и вносит сооплату в кассу больницы.

Также в ФОМС напомнили, что сооплата не взимается с граждан Кыргызстана, находящихся на лечении в отделениях химиотерапии и паллиативной помощи.

Список граждан, освобожденных от оплаты:

  • лица, состоящие на учете;
  • дети до достижения 18 лет;
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей;
  • военнослужащие, проходящие службу по контракту и срочной службы;
  • воины-интернационалисты, ставшие инвалидами вследствие несения военной службы;
  • участники и лица, ставшие инвалидами вследствие ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции;
  • лица, получающие ежемесячные пособия «уй-булого комок»;
  • лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью I группы вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания;
  • больные с острыми и хроническими лейкозами, гемофилией, злокачественными лимфомами, в том числе лимфогранулематозом, апластической анемией, а также больные с миелодиспластическими синдромами.

В случае возникновения вопросов в ФОМС просят звонить на горячую линию 113 (с 9.00 до 18.00, кроме выходных).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241764/
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