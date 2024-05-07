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Происшествия

Милиция Бишкека продолжает выявлять притоны, где оказывают интим-услуги

В Бишкеке продолжают профилактические мероприятия «Притон-Бабочка». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Милиционеры проверяют места, где предположительно могут оказывать интимные услуги. Это сауны, гостиницы и съемные квартиры.

С 12 апреля по 6 мая выявлены и доставлены в районные управления более 250 девушек, с каждой из них провели разъяснительную беседу.

Возбуждены уголовные дела по статье 160 «Содействие проституции и разврату» УК КР. Четырем подозреваемым лицам предъявлены обвинения. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В отношении владельцев жилых помещений составлены протоколы в соответствии со статьей 112 «Нарушение правил использования жилых помещений в многоквартирных жилых домах» Кодекса о правонарушениях, то есть предоставление, передача, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц. Наложены штрафы в размере 5 тысяч 500 сомов. Общая сумма штрафа составила 55 тысяч сомов.

Продолжается работа по установлению лиц, занимающихся предоставлением интим-услуг, и граждан, занимающихся содержанием притонов, которые будут привлечены к ответственности в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293372/
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