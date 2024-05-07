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Общество

Строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнут в октябре

Во время рабочей поездки в Ош президент Садыр Жапаров сказал, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнется уже в октябре текущего года. Об этом сообщает «Азаттык».

По словам Жапарова, сейчас Кыргызстан является тупиковым государством в плане логистики, которому приходится выходить в мир по железным дорогам Казахстана и России.

Когда железная дорога будет построена, мы сможем выйти в мир. Это будет наш собственный путь. 

Садыр Жапаров

Напомним, протяженность железной дороги по территории Кыргызстана составит 311 километров. Она будет проходить по маршруту Торугарт — Кош-Добо — Казарман — Джалал-Абад. Стоимость проекта, по предварительным данным, составит $4,7 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293358/
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