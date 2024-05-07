Во время рабочей поездки в Ош президент Садыр Жапаров сказал, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнется уже в октябре текущего года. Об этом сообщает «Азаттык».

По словам Жапарова, сейчас Кыргызстан является тупиковым государством в плане логистики, которому приходится выходить в мир по железным дорогам Казахстана и России.

Когда железная дорога будет построена, мы сможем выйти в мир. Это будет наш собственный путь. Садыр Жапаров