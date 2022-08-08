Боом в грязи. Почему сели стали так часто затапливать дорогу и что нам делать

Фото Sputnik.kg. Сошедший в Бооме сель создал настоящий автоколлапс

Это лето запомнится многим кыргызстанцам многочасовыми пробками в Боомском ущелье, причиной которых стали сели. Сначала грязевая масса перекрыла проезжую часть в селе Кыз-Куйоо. Только успели расчистить дорогу, как через день вновь сошел сель — уже в районе села Кок-Мойнок. Через три дня грязевой поток перекрыл дорогу на 136-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт.

Виновата погода...

Вообще, сели для страны — явление не редкое. По данным МЧС, в прошлом году в республике произошло 17 таких чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 10 человек. В текущем уже зарегистрировали 20 селей, к счастью, обошлось без жертв.

Сель — мощный грязевой поток с камнями, возникающий в горах во время ливней или в период таяния снегов.

По словам начальника управления анализа и прогнозирования департамента мониторинга и прогнозирования при МЧС Виталия Загинаева, увеличение количества селевых потоков в этом году связано с погодными явлениями.

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«Например, формирование селевого потока в Кыз-Куйоо спровоцировали непродолжительные, но интенсивные ливни. Такие ЧС были и в других саях (оврагах с постоянным или временным водотоком, а также сам водоток. — Прим. 24.kg), расположенных примерно в пяти километрах, — Сулу-Терек и Курган-Терек, где также прошли мощные селевые потоки. Но это локальные случаи. Специфика Боомского ущелья такова, что продолжительные, интенсивные осадки могут вызвать формирование селей по небольшим оврагам», — рассказал он.

Предсказать со стопроцентной вероятностью время схода селя невозможно. Но специалисты проводят мониторинг и определяют места, где возможно прохождение селевых потоков в случае формирования мощных ливневых осадков.

Предупредить их, спустив заблаговременно, как те же лавины, затруднительно.

«Но можно строить защитные сооружения, чтобы уменьшить негативное воздействие грязевых потоков. Наш департамент дает адресные рекомендации местным органам самоуправления, хозяйствующим субъектам, чтобы они уже проводили мероприятия по расчистке селехранилищ, увеличению пропускной способности русел и так далее», — добавил Виталий Загинаев.

По его словам, у мощных селевых потоков есть повторяемость.

«Например, в Кыз-Куйоо сель был в 1999 году, тогда размыло железную дорогу», — напомнил специалист.

...или человек?

После схождения селевых потоков в Бооме в социальных сетях вновь стали говорить, что до реконструкции дороги таких явлений, чтобы размывало проезжую часть и люди много часов стояли в пробках, не было.

Капитальный ремонт автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт начался в 2010-м. На реконструкцию зарубежные доноры выделили около $400 миллионов в виде грантов и льготных кредитов.

Генеральным подрядчиком стала китайская компания China Road and Bridge Corporation. Участок в Бооме завершили в начале 2015 года — ущелье пришлось расширять, чтобы построить четырехполосную дорогу вместо двухполосной. Автовладельцы не могли не нарадоваться, теперь не было необходимости ползти с черепашечьей скоростью по перевалу за гружеными грузовиками и сельскохозяйственной техникой. Но недолго. Уже в 2015-м в Бооме на 132-м километре произошел обвал горной породы, перекрывший трассу. А летом 2016 года зафиксировали более 20 ЧС — камнепадов и селей.

В том же году произошло первое сильное затопление дороги из-за проливных дождей.

Тогда на правительственном совещании бывший на тот момент министром чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что в ущелье выявлено 102 селевых и обвально-осыпных участка, из которых 21 представляет особую угрозу.

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Тогда же чиновники признали, что на некоторых участках отсутствуют заграждения. Выяснилось и то, что не все опасные участки учли при проектировании дороги. Кубатбек Боронов заявил, что ведомство передавало информацию в Минтранс.

«Там ответили, что при проектировании такие моменты учитываются. Как оказалось, учли не на должном уровне», — подчеркнул он.

В Минтрансе в свою очередь сказали, что при реализации проекта на 130-147-м километрах трассы установили 11 водоотводных труб. А подтопило участок в районе, который считался с малым количеством осадков, и никогда ранее там не было так много дождей. Но признали, что в двух местах надо поставить трубы для отвода воды.

Затапливало дорогу и в 2020-м. Однако сели и подтопления в Бооме происходят не так часто, как камнепады.

Трассу периодически закрывают для их принудительного спуска.

Все по проекту

Руководитель по проектированию Государственного проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект» Леван Алибегашвили отметил, что до расширения дороги селевых явлений на этом участке не наблюдалось.

«Сели — это очень сложные процессы, которые происходят в природе под влиянием экзогенных и эндогенных (внутренних и внешних) процессов, таких как изменения свойств грунта, температура, осадки, ветровая эрозия, поверхностный сток и так далее. На склонах накопился обвалочный материал, прошел сильный дождь — и все это смыло. Теперь какое-то время на этом месте может ничего не быть. Селевые явления очень сложные, прогнозировать их во времени и объеме сложно», — сказал он.

Леван Алибегашвили добавил, что временами проще и экономичнее все очистить, чем строить сооружения, которые потом будут стоять, не работая.

Редко бывает, что сель проходит в одном месте каждый год. Понадобится время, чтобы накопилась рыхлая порода, чтобы пошел дождь и смыл ее. Леван Алибегашвили

«Там, где надо было поставить стенки от камнепадов, установили. Все, что было необходимо предусмотреть, когда расширяли дорогу, сделали. Когда реабилитировали трассу, старались как можно меньше трогать склоны, уширяли ее подпорными стенами в сторону реки и так далее», — заметил он.

По словам специалиста, запланирован выезд на место схода комиссии Минтранса, «Кыргыздортранспроекта», МЧС, которая все изучит, после чего будет приниматься решение, нужно ли там строить какие-то сооружения.