Штормовое предупреждение. В предгорьях и горных районах возможны сели

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение.
Как отмечают в ведомстве с ссылкой на данные Кыргызгидромета, 4-6 мая в связи с нестабильной погодой и проливными дождями в предгорных и горных районах возможны селевые явления и подъем уровня воды в реках.
Напомним, в Кыргызстане с 20 по 25 апреля зафиксировано более 60 селей. Они сошли в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской, Чуйской и Нарынской областях. Затоплены свыше 1 тысячи хозяйств и около 260 жилых домов.