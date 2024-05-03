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Общество

Штормовое предупреждение. В предгорьях и горных районах возможны сели

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение.

Как отмечают в ведомстве с ссылкой на данные Кыргызгидромета, 4-6 мая в связи с нестабильной погодой и проливными дождями в предгорных и горных районах возможны селевые явления и подъем уровня воды в реках.

Напомним, в Кыргызстане с 20 по 25 апреля зафиксировано более 60 селей. Они сошли в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской, Чуйской и Нарынской областях. Затоплены свыше 1 тысячи хозяйств и около 260 жилых домов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293161/
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