Штормовое предупреждение. В предгорьях и горных районах возможны сели

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение.

Как отмечают в ведомстве с ссылкой на данные Кыргызгидромета, 4-6 мая в связи с нестабильной погодой и проливными дождями в предгорных и горных районах возможны селевые явления и подъем уровня воды в реках.