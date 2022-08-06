На пастбищах после трансформации можно будет строить теплицы

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана предлагает поправки в положение о порядке пользования пастбищами.

В документе говорится, что после трансформации пастбища можно отдавать фермерам. Они могут использовать землю для установки теплиц.

Разработчики отмечают, что главное преимущество тепличного земледелия заключается в возможности выращивать любой тип растений круглый год. Поэтому в сельскохозяйственный оборот нужно включить дополнительные земли при реализации теплиц.

На пастбищах, которые не пригодны больше для выпаса скота, можно также разбить искусственные водоемы.



