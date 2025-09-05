11:29
Происшествия

Государству возвращают водоем в Московском районе

Региональное управление Службы по земельному и водному надзору по Бишкеку и Чуйской области выявило факт незаконного пользования водоемом на территории айыльного аймака Ак-Суу Московского района. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, установлено, что кооператив «Марьям» с 1995 года незаконно использовал водоем общей площадью 2,2 гектара.

Минсельхоза
Водоем

В настоящее время при содействии администрации Московского района и районной прокуратуры ведутся мероприятия по возврату данного объекта в государственную собственность.
