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Экономика

К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц

Кыргызстан намерен самостоятельно обеспечить себя семенами овощных культур. Об этом сообщает Минсельхоз КР.

По его данным, для обеспечения этих целей ведется строительство девяти «умных» теплиц. Основные цели — снижение зависимости от импортных семян овощных культур, укрепление местного производства, создание устойчивой системы обеспечения семенами овощных культур за счет повышения качества и развитие селекционной инфраструктуры.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Теплицы

Кроме того, активно проводится апробация семян лука, корейского перца и огурцов в Учебно-научном центре семеноводства овощных культур Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина. Его посетил сегодня заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев.

Открытие центра запланировано на сентябрь 2025 года. Общая стоимость проекта составляет $3 миллиона 485 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336409/
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