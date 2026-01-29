16:12
Экономика

Китай инвестирует в высокотехнологичные теплицы в Кыргызстане

Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Китая в строительство высокотехнологичных интеллектуальных теплиц на территории страны. Об этом заявили на встрече первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Жаныбека Керималиева с представителями компаний «Бай Элим компани» и Zhongnong Jinda (Hainan) International Trade Co., Ltd.

Китайские инвесторы представили опыт внедрения современных систем в тепличном хозяйстве. Специалисты отметили, что у таких комплексов нет особых требований к почве. Единая технологическая цепочка организует процесс выращивания так, что аграрии получают высокий и стабильный урожай.

Жаныбек Керималиев подчеркнул, что сегодня в Кыргызстане недостаточно тепличных хозяйств, хотя это направление имеет огромный потенциал. Реализация проекта увеличит объемы производства и поддержит отечественных фермеров.

Партнеры выразили взаимную заинтересованность в развитии аграрного сектора. Ожидается, что проект повысит урожайность и качество продукции, укрепит продовольственную безопасность и создаст новые возможности для сельских регионов, отметили в Минводсельпроме.
