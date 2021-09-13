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В Красноярском крае задержали нелегальных мигрантов, в том числе кыргызстанцев

В Красноярском крае задержали 59 мигрантов, включая кыргызстанцев. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, правоохранители провели рейд в одном из тепличных комплексов, расположенных неподалеку от деревни Ковригино Сухобузимского района. При виде сотрудников полиции часть работников тепличного хозяйства попыталась спрятаться или убежать. Однако всех их остановили бойцы ОМОН.

В ходе проверки установлены 59 иностранных граждан (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай), у которых выявили 53 административных правонарушения в сфере миграции. Задержанных доставили в межмуниципальный отдел МВД России для дальнейших разбирательств. У мигрантов взяли отпечатки пальцев и образцы генетического материала.

«Подобные профилактические мероприятия на территории края проводятся постоянно. Планируется проверка и других тепличных комплексов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206904/
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