В Красноярском крае задержали нелегальных мигрантов, в том числе кыргызстанцев

В Красноярском крае задержали 59 мигрантов, включая кыргызстанцев. Об этом сообщают российские СМИ.
В ходе проверки установлены 59 иностранных граждан (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай), у которых выявили 53 административных правонарушения в сфере миграции. Задержанных доставили в межмуниципальный отдел МВД России для дальнейших разбирательств. У мигрантов взяли отпечатки пальцев и образцы генетического материала.
«Подобные профилактические мероприятия на территории края проводятся постоянно. Планируется проверка и других тепличных комплексов», — говорится в сообщении.