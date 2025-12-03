09:57
Общество

В Кыргызстане искусственно воспроизводят рыбные запасы

Департамент рыбопромышленного комплекса занимается искусственным воспроизводством рыбных запасов в государственных рыбохозяйственных водоемах КР на 2025–2026 годы. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По его данным, на сегодня мероприятие выполнено и завершено госпредприятием «Сон-Кульское рыбное хозяйство». Работы проводились на основании утвержденного план-прогноза, согласованного с Институтом биологии Национальной академии наук КР.

Госпредприятие «Сон-Кульское рыбное хозяйство» успешно завершило данное мероприятие в инкубационном цехе, расположенном в селе Эпкин Кочкорского района, было получено и заложено 6,5 миллиона штук икры сига-лудоги в специальные инкубационные аппараты Вейса.

Эта работа направлена на развитие рыбного хозяйства страны, сохранение и увеличение популяции ценных видов рыб, а также поддержание экологического баланса в водоемах. Искусственное воспроизводство позволит не только восстановить природные ресурсы, но и повысить объемы рыбопроизводства в будущем.

В Департаменте отмечают, что программа на 2025–2026 годы направлена на расширение биологического потенциала рыбного хозяйства и обеспечение устойчивой деятельности государственных рыбоводных предприятий.

Фото Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Искусственное производство рыбных личинок


Искусственное воспроизводство рыбных запасов — важная часть эффективного использования водных ресурсов и обеспечения экологической безопасности страны. Ожидается, что по итогам проводимых мероприятий численность рыбы в водохранилищах и озерах Кыргызстана значительно увеличится.
