В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градуса. День уменьшился до 14 часов 17 минут.
У кого намечается той
Таалайбек Кулмендеев
Аида Касымалиева
Родилась 7 августа 1984 года. Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в городе Нью-Йорке.
Памятные даты
Начало событий в Кой-Таше
В этот день 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.
В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.
Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили в январе 2020 года. Уголовное дело насчитывает 80 томов. Обвиняемыми проходят 19 человек.
День железнодорожника
День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывшего Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.
Кыргызская железная дорога празднует свое 95-летие. Около 5 тысяч сотрудников осуществляют непрерывную работу железной дороги. За первое полугодие 2019 года перевезено 166 тысяч пассажиров.
Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Амангельды Муралиев
Родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.
В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах — государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.
В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.
В 1999-2000 годах был премьер-министром КР.
Академик Инженерной академии КР, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.
Куда сходить
Культура
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