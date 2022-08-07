В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градуса. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года. Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в городе Нью-Йорке.

Памятные даты

Начало событий в Кой-Таше

В этот день 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.

В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили в январе 2020 года. Уголовное дело насчитывает 80 томов. Обвиняемыми проходят 19 человек.

День железнодорожника

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывшего Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.

Кыргызская железная дорога празднует свое 95-летие. Около 5 тысяч сотрудников осуществляют непрерывную работу железной дороги. За первое полугодие 2019 года перевезено 166 тысяч пассажиров.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

Фото из интернета