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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градуса. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года. Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в городе Нью-Йорке.

Памятные даты

Начало событий в Кой-Таше

В этот день 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.

В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили в январе 2020 года. Уголовное дело насчитывает 80 томов. Обвиняемыми проходят 19 человек.

День железнодорожника

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывшего Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.

Кыргызская железная дорога празднует свое 95-летие. Около 5 тысяч сотрудников осуществляют непрерывную работу железной дороги. За первое полугодие 2019 года перевезено 166 тысяч пассажиров.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

из интернета
Фото из интернета

Родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.

В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах ­­— государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.

В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.

В 1999-2000 годах был премьер-министром КР.

Академик Инженерной академии КР, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241635/
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