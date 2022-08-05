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Общество

Где в Бишкеке можно приобрести уголь. Адреса топливных баз

В Бишкеке началась масштабная заготовка угля. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, на территории Первомайского района топливных баз нет, однако ежегодно в осенне-зимний отопительный период открываются около 20 стационарных точек по реализации угля.

На территории Ленинского района находится семь топливных баз:

  • ОсОО «Руслан и МАК» — улица Садыгалиева, 4б;
  • угольная база — улица Мурманская, 126;
  • ОсОО «Кара-Тоо» — улица Мурманская, 45/2;
  • ОсОО «Береке» — улица Мурманская, 122 и 122а;
  • ОсОО «Беш Сары» — улица Мурманская, 1б;
  • угольная база Министерства обороны — проспект Дэн Сяопина, 306а;
  • ИП Болотбеков — проспект Дэн Сяопина, 308/4.

На территории Свердловского района находится одна топливная база по адресу: улица Достоевского, 1.

На территории Октябрьского района находится одна топливная база — ОсОО «Глобал Азия Пропертиз» по улице Сары-Озон, 98а в жилом массиве «Кара-Жыгач».

В мэрии отметили, что сотрудники муниципальных администраций совместно с МТУ районов, председателями домовых и квартальных комитетов и представителями Западного РЭС ОАО «Северэлектро» проводят встречи с жителями по вопросам своевременной заготовки топлива, использования электроэнергии исключительно для бытовых нужд, рассмотрения возможности подключения к природному газу и перехода на альтернативные источники отопления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241582/
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