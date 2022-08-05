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Общество

В городе Ош за полгода по коррупции возбудили 49 уголовных дел

В Оше за полгода по коррупции возбудили 49 уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что накануне во главе с первым вице-мэром Марсом Исаевым прошло заседание координационного совета по обеспечению безопасности и правопорядка.

На заседании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и искоренения коррупционных проявлений в органах власти.

По информации УВД и управления ГКНБ по Ошу и одноименной области, на основании заявлений 58 граждан по коррупционным проявлениям возбуждено 49 уголовных дел.

По итогам разбирательств в бюджет государства вернули 23,4 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241570/
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