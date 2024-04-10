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Общество

Санаторий «Джалал-Абад» и пансионат «Ош» возвращены государству

Санаторий «Джалал-Абад» и пансионат «Ош» возвращены в собственность государства, сообщил на своей странице в Facebook глава управления делами президента и кабинета министров Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что новому руководству санатория поручено заняться развитием курорта в соответствии с современными требованиями.

По словам чиновника, несмотря на то что здравнице более века, она находится в лучшем состоянии по сравнению с другими объектами Федерации профсоюзов КР.

Санаторий будет цифровизирован, здесь введут услуги на основе безналичной оплаты, чтобы исключить воровство.

Каныбек Туманбаев также рассказал, что часть его земель пансионата «Ош» была приватизирована разными чиновниками и бывшими депутатами. Прежде его площадь составляла 21,5 гектара, а сократилась до 17,68 гектара.

В собственность государства также передана турбаза Оша площадью в 2,8 гектара.

Напомним, летом 2023 года бывший директор пансионата «Ош» Маматкарим Койчукулов несколько раз ударил журналиста, у которого были вопросы о законности приватизации здравницы. Видео нападения Ыдырыс Исаков опубликовал на своей странице в Facebook. Несмотря на видеодоказательства агрессии, милиция прекратила дело за отсутствием состава преступления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291187/
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