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Общество

Мэрия Бишкека создает новое предприятие. Оно будет отвечать за поливную воду

В структуре мэрии создано новое муниципальное предприятие — Бишкекводхоз. Об этом сообщила ее пресс-служба.

По ее данным, новое подразделение открывается «в целях развития и эффективного управления водохозяйственными объектами, улучшения системы обеспечения поливной водой, учитывая необходимость определения единого балансодержателя муниципальных объектов ирригационного хозяйства и гидротехнических сооружений, а также повышения ответственности исполнителя работ и услуг по обеспечению поливной водой, ускорения решения вопросов о восстановлении и ремонте ирригационных и коллекторно-дренажных сетей».

В муниципалитете отмечают, что создание Бишкекводхоза позволит комплексно решить вопросы об улучшении зеленого облика столицы, своевременно производить ремонт по ирригационным и коллекторно-дренажным сетям, подающим каналам, регулировать подачу поливной воды и ее рациональное использование по назначению, своевременно проводить работы по очистке и текущему ремонту ирригационных сетей и подающих каналов, а также усилить контроль за использованием поливной воды хозяйствующими субъектами.

Сегодня функция по содержанию и ремонту ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, магистральных каналов, поливочных водопроводов и поливочных скважин, подаче поливной воды возложена на муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241502/
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