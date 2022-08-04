В Бишкеке проведут конкурс по распределению автобусных маршрутов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека формирует комиссию по проведению конкурса на определение автоперевозчика для обслуживания регулярных автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, приглашаются представители некоммерческих организаций для участия в отборе (жеребьевке) в состав конкурсной комиссии. Срок подачи заявок — до 7 августа.
Для участия нужно представить следующие документы:
- заявку на участие в отборе в произвольной форме. Она в обязательном порядке должна содержать сведения о наименовании некоммерческой организации и личные данные делегируемого представителя, адрес и контактные данные заявителя;
- удостоверяющие документы: заверенные копии свидетельства о регистрации и устава юридического лица, копию паспорта представителя (для некоммерческой организации);
- оригинал справки уполномоченного государственного органа об отсутствии судимости у кандидата, делегируемого в состав конкурсной комиссии;
- краткое резюме кандидата;
- оригинал решения уполномоченного органа юридического лица (некоммерческой организации) о выдвижении представителя (протокол общего собрания, решение правления).
В состав комиссии не могут входить представители некоммерческих организаций, одновременно являющиеся участниками конкурса (одним из учредителей участника конкурса), собственниками автобусов, заявленных для участия в конкурсе, либо включенные в водительский состав, заявленный в рамках конкурса.
Контактный телефон для получения подробной информации: 0555103263.