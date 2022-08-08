В Бишкеке 8 августа облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 14 часов 15 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-15.00 — улицы Широкая, 1а, лицей;

15.00-18.30 — отрезки улиц Курманалиева, Болотной;

12.45-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Лермонтова, Саратовской, Кольбаева, Целиноградской;

9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 30а;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-2», «Кара-Жыгач» (улицы Кереге-Таш, Оберон), «Рухий-Мурас»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Чортекова, Щербет, Ак-Тан, Профсоюзной, Репина, Боромбая, Ахунбаева, улица Ахунбаева, 131, микрорайоны «Достук», «Дыйкан», «Эркин-Эл», новостройки «Керемет», «Балбан Таймаш» (улицы Кустанайская, участки № 5, 6, 11, 20, 22, 24, 29, 34);

9.00-12.00 — микрорайон «Юг-2»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица 18-я), отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной, Месароша, села Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Новая, Тихая, переулок Советский), Маевка (улицы Садовая, Молодая Гвардия, Новая, Ала-Арчинская, Набережная, Арычная, переулок Садовый).

Памятные даты

Международный день альпинизма

Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда покорена самая высокая вершина Альп.

Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.

Международный день офтальмологии

Впервые офтальмологи встретили его в 2004 году. Празднуется в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины Святослава Федорова.

Инициатива российских медиков с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах Федорова знали не понаслышке.

Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных государств.

Всемирный день кошек

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Хаким Бебезов

Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.

Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».