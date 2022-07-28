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Общество

Научно-исследовательские институты НАН предлагают передать вузам и ведомствам

Научно-исследовательские институты Национальной академии наук должны быть переданы вузам и ведомствам. Об этом на пресс-конференции сказал секретарь совета по науке, инновациям и новым технологиям при председателе кабинета министров Батыркул Баетов.

По его словам, неоднократно говорилось, что сегодня наука в Кыргызстане не оказывает существенного влияния и не осуществляет вклад в устойчивое развитие страны.

«По моему мнению, надо передать НИИ по фундаментальным направлениям крупным вузам по профилям, а по прикладным направлениям — отраслевым ведомствам. Это будет лакмусовой бумагой. Сегодня в составе Академии наук более 20 НИИ», — сказал Батыркул Баетов.

Он добавил, что при этом статус НАН не должен меняться. «Академия наук должна оставаться госучреждением, выбирать молодых ученых и координировать развитие фундаментальной и прикладной науки», — заключил секретарь совета по науке.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240843/
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