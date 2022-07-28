В Бишкеке 28 июля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +39 градусов. День уменьшился до 14 часов 39 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Целиноградской, Джалиля, Лермонтова, Салиевой, Курманалиева, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Босого, Жени-Жок, Тон, Молдокулова);

9.30-12.00 — жилмассив «Полицейский городок»;

11.00-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кереге-Таш, Тенир-Тоо, Субан-Ата);

14.00-15.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Достоевского, Толстого);

16.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Молдокулова, Шоокум);

9.30-17.00 — 6-й микрорайон, 14, 15, улица Нарвская, 62/3;

9.00-18.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Алтын Бак, Васильева, Доолот, Керез, Санат;

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 22, улица Боконбаева, 102, отрезки улиц Островского, Красной, переулок Таджикский;

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ат-Ойнок, Тарагай, Чамгарак, Сеченова).

Памятные даты

Появился город Кадамджай

Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.

27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых государствах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей является носителем вирусов гепатита В и С.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян Максим Аммосов

Фото open.kg. Максим Аммосов

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937-го на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.

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