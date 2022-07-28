Приехал на работу, а оказался на нарах. Как не стать жертвой торговли людьми

За 2021 год в Кыргызстане возбуждено девять уголовных дел по торговле людьми. За шесть месяцев 2022-го — всего три. Однако истинные масштабы проблемы не назовет ни один эксперт: этот вид бизнеса остается одним из самых закрытых. Сами жертвы по различным причинам предпочитают молчать и избегают обращения в правоохранительные органы. А без этого довести дело до логического конца весьма сложно.

По мнению специалистов, индустрия торговли людьми занимает первую позицию в мире после торговли оружием и наркотрафика.

Есть разные формы торговли людьми: сексуальное рабство, нелегальная трансплантация органов, принудительные браки за рубежом, принудительный, рабский труд, попрошайничество и другое.

Проблема торговли людьми тесно связана с внешней миграцией. В сети преступников в основном попадают представители самых уязвимых групп населения, в первую очередь это женщины и дети.

Доверяй, но проверяй

Традиционно Кыргызстан рассматривается как страна происхождения и транзита, но сегодня это и страна назначения (для граждан Узбекистана, Таджикистана).

Зачастую граждане этих республик едут на работу в Кыргызстан в сфере сельского хозяйства и строительства. Им обещают замечательные условия, доход от $500 до $1-1,5 тысячи, но фактически таких денег люди не получают. Как правило, работники не заключают трудовые договоры, и когда встает вопрос оплаты, начинаются проблемы. Самый распространенный механизм — у людей отбирают паспорта, насильно удерживают и принуждают к труду.

В последнее время вербовщиками, по данным представителей неправительственной организации «Эл агартуу», стали выступать свои же соотечественники, местные граждане.

Основные места принудительного труда по отношению к иностранным гражданам — это Бишкек (наиболее обширный рынок) и Ош (приграничная зона).

Сейчас «Эл агартуу» пытается помочь узбекистанцу, которого обманным путем завербовали на родине.

«Раньше он работал в России, но вернулся в Узбекистан, после безуспешных поисков работы ему предложили уехать в Кыргызстан. Паспорт на тот момент мужчина потерял, ему пообещали, что это не проблема. Он нелегально пересек границу, приехал сюда на стройку, естественно, никакой зарплаты ему не платили, условия труда не соответствовали, а когда начал возмущаться, ему пригрозили сдачей в милицию. Позже мужчина сбежал и сам добровольно обратился к правоохранителям. В настоящее время его судят за нелегальное пересечение границы.

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Хотя есть явные признаки жертвы торговли людьми. Мужчина подвергся трудовой эксплуатации, были следы и физического насилия над ним. Он сам пришел и сдался, то есть должен быть ряд смягчающих обстоятельств. Сейчас он сидит в СИЗО, а дома его ждут многодетная семья и мать. Мужчина был единственным кормильцем», — рассказала 24.kg одну из историй руководитель ОО «Эл агартуу» Нуржан Тулегабылова.

Организация привлекла адвоката, чтобы помочь пострадавшему вернуться на родину.

В Казахстане, как в стране назначения в Центральноазиатском регионе, в этом плане более лояльное законодательство по отношению к иностранным гражданам, отметила Нуржан Тулегабылова.

Невидимые для помощи

По словам руководителя ОО, проблема и в том, что многие трудятся в неформальном секторе, который очень трудно контролировать.

Выявлять такие факты может инспекция труда, но ее полномочия ограничены. Тем более при плановых проверках работодателей уведомляют за 10 дней. Любой недобросовестный человек за это время скроет все недостатки.

Трудовые мигранты, пересекающие границу нелегально, боятся обращаться за помощью. Важно помнить, что нелегальная миграция — прямой путь стать жертвой торговли людьми.

Часто бывает так, что уголовные дела возбуждают в Кыргызстане, но эксплуатируются люди на территории других государств.

К примеру, нескольким девушкам из Кыргызстана пообещали трудоустроить нянечками, обманным путем вывезли в Турцию. А там они подверглись сексуальной эксплуатации. Пострадавшим чудом удалось сбежать и вернуться на родину. Сейчас им оказывают необходимую помощь. Других деталей из-за тайны следствия специалисты пока не раскрывают.

Современные реалии диктуют

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В связи с высокой распространенностью интернета жертв начали вербовать по мессенджерам.

По словам начальника 1-го управления ГУУР МВД Марлиса Джумабаева, Кыргызстан занимает второе место из 230 стран в мире по низкой стоимости мобильного интернета. Самый дешевый интернет — только в Израиле.

«Интернетом активно пользуются почти 85 процентов населения, чаще это молодежь в возрасте 15-20 лет. К сожалению, существует очень много сайтов запрещенного формата. Через подставные аккаунты переходят с одного сайта на другой, двух-трехступенчатая система предусмотрена, чтобы замести следы владельца ресурса», — отметил он.

Мы промониторили около 20 сайтов и мессенджер-каналов, где создают специальные группировки и гражданам обещают работу за высокую оплату. Так идет вербовка, рекрутинг молодых граждан КР для дальнейшего вывоза за пределы республики. Марлис Джумабаев

«Человека вербуют со всех сторон, решают за него все вопросы, покупают авиабилеты, ему остается только проехать в аэропорт, сесть в самолет и улететь. Чтобы адекватно реагировать на ситуацию, в мае 2022 года у нас создан отдел по раскрытию преступлений с использованием высоких технологий», — добавил он.

Подойти со всей ответственностью

В Кыргызстане официально зарегистрировано 136 частных агентств занятости. Но даже легальное трудоустройство не дает гарантии избежать всех неприятностей.

Эксперты рекомендуют обязательно заключать официальный трудовой договор. Этот документ регламентирует трудовые отношения между работником и работодателем. В нем должны быть прописаны все условия, время работы, ряд других направлений и обязательств, которые несет работодатель. Даже если вас обманут, то будет легче предъявить претензии к работодателю и доказать то, что он не выполняет.

Прежде чем куда-то ехать за лучшей долей, необходимо выучить язык страны-назначения, изучить законы и культурные особенности, проверить компанию работодателя и фирму по трудоустройству. Они должны быть официально зарегистрированы.

«У нашего населения есть одна особенность — доверчивость, чем и пользуются вербовщики. Кажется, что одноклассник, односельчанин или дальний родственник не может обмануть. Люди даже мысли такой не допускают. Но всегда нужно быть начеку», — призывают эксперты.

В условиях высокой безработицы миграцию не остановить. Поэтому задача всех заинтересованных сторон — сделать ее более безопасной, улучшить информирование граждан и систематически повышать правовую грамотность населения. Но важно помнить, что каждый сам несет ответственность за себя.