Другой образ нашли. Вызвавший недовольство мурал в Бишкеке заменили

Изображение девушки на мурале в Бишкеке, который вызвал недовольство у пользователей соцсетей, заменили.

Отметим, на одном из зданий на проспекте Чуй появился новый мурал. Он вызвал недовольство кыргызстанцев. В Twitter отмечали, что авторы изобразили актрису из Казахстана Айю Шалкар из клипа «Медина» Джах Калиба. Кто-то также заметил, что также на здании нарисовали орнамент с флага Казахстана.

Фото — скриншот из Twitter. Избражение заменили

Известно, что мурал создают при поддержке ОБСЕ. В организации заверили, что все отзывы и комментарии приняты и обещали учесть их в новом эскизе фрески.