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Общество

После митинга жителей села Таш-Добо пообещали обеспечить водой

Таш-Добонский айыльный аймак будет обеспечен питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства.

«Начальник управления капитального строительства Чуйской области Джентелиев и заместитель акима Аламединского района Чуйской области Абдугулов встретились с местными жителями. На встрече было озвучено, что для обеспечения водой нового поселка из республиканского бюджета предусмотрен 1 миллион сомов.

Таш-Добонский айыл окмоту совместно с Чуйским региональным управлением архитектуры и градостроительства введет подготовку необходимых документов для проектирования. После завершения и сдачи всех документов Чуйское областное управление капитального строительства объявит тендер на создание проектно-сметной документации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно ведутся работы по подготовке документов на бурение скважины для обеспечения существующей водопроводной сети села.

Напомним, жители села ранее вышли на акцию протеста. Они уже десять дней вынуждены обходиться без питьевой воды. На проблему с водой жалуются и другие жители сел Чуйской области. Накануне житель села Беловодского сообщил, что на улице Ленина и на соседних питьевую воду дают раз в день на один час. Жители села Селекционного отмечают, что половина населенного пункта сидит без воды. Им приходится вставать в 4.00, чтобы за несколько часов набрать хотя бы одно ведро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240408/
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