За травмы на работе с начала года выплачено компенсаций на 23 миллиона сомов

С начала года выплачено компенсаций по травматизму на 23 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, за полугодие государственные инспекторы труда провели 186 проверок и выявили более 430 нарушений трудового законодательства. Выданы 118 предписаний. Работодатели своевременно устранили 113 нарушений.

«Кроме того, инспекторы расследовали 59 несчастных случаев на производстве и рассмотрели более 370 обращений и жалоб граждан и юридических лиц. По результатам выплачены задержанная заработная плата на общую сумму 330,7 тысячи сомов, а также компенсации по травматизму на общую сумму 23,1 миллиона сомов», — добавили в ведомстве.