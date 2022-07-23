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Общество

За травмы на работе с начала года выплачено компенсаций на 23 миллиона сомов

С начала года выплачено компенсаций по травматизму на 23 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, за полугодие государственные инспекторы труда провели 186 проверок и выявили более 430 нарушений трудового законодательства. Выданы 118 предписаний. Работодатели своевременно устранили 113 нарушений.

«Кроме того, инспекторы расследовали 59 несчастных случаев на производстве и рассмотрели более 370 обращений и жалоб граждан и юридических лиц. По результатам выплачены задержанная заработная плата на общую сумму 330,7 тысячи сомов, а также компенсации по травматизму на общую сумму 23,1 миллиона сомов», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240389/
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