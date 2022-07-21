Компания, связанная с другом президента, начала выигрывать крупные тендеры

Компания, связанная с бывшим советником и другом президента Садыра Жапарова Арзыбеком Буркановым, начала выигрывать крупные тендеры. Об этом говорится в расследовании Temirov Live.

Отмечается, что 28 июня в Баткене началось строительство комплекса Кыргызской государственной медакадемии. Сообщалось, что ориентировочная стоимость проекта, финансируемого за счет бюджета КГМА, — 603,5 миллиона сомов.

В апреле КГМА объявила тендер на 3,9 миллиона сомов на разработку котлована. Конкурс выиграла компания «Евразия Строй-Сервис». Позже эта же стройкомпания выиграла тендер на строительство учебно-лечебного комплекса КГМА в Баткене на 82 миллиона сомов.

В расследовании говорится, что «Евразия Строй-Сервис» и раньше выигрывала в тендерах, но сумма проектов не превышала 3 миллионов сомов.

Директором компании является Ильязбек Апызов. В 2020 году он внес в избирательный фонд кандидата в президенты Садыра Жапарова 5 миллионов сомов. Связь Арзыбека Бурканова и фирмы «Евразия Строй-Сервис» подтверждает сайт «Открытый бюджет», согласно которому Бурканов и его родственники платили налоги компании.