В тоннеле имени Кольбаева будут ограничивать движение. График

С 22 по 27 июля в тоннеле имени Кольбаева на дороге Бишкек — Ош временами будет ограничено движение для проезда транспорта. Об этом сообщили в ГП «Кыргызжол».

По его данным, причина — проведение ремонтно-восстановительных работ для подготовки к осенне-зимнему периоду.

График 22 июля: с 4.00 до 6.00, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00;

23-27 июля: с 23.00 до 01.00, с 02.00 до 04.00. В остальное время тоннель будет полностью открыт для проезда.

В госпредприятии просят водителей и пассажиров с пониманием отнестись к вынужденному вводу ограничения для автотранспорта. «Дорожные работы будут проводиться с целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения в осенне-зимний период», — добавили в ГП.