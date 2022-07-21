Кыргызстанцы могут поступить в магистратуру в Узбекистане

Узбекистан предоставляет государствам — членам ШОС, в том числе Кыргызстану, по пять квот на грантовой основе на обучение по программе магистратуры в Международном университете туризма и культурного наследия «Шелковый путь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, срок подачи документов заканчивается 1 августа.

«Заявители должны загрузить электронные копии документов на сайт приемной комиссии», — добавили в ведомстве.

На сайте вуза указано, что учебное заведение открыто в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, выдвинутой на Саммите восьмерки в Циндао, на собрании глав — государств ШОС. Магистрантов готовят по трем программам: управление туризмом, гостиницами и массовыми мероприятиями, менеджмент в сфере международного гостеприимства и туризма и экономика и управление туризмом.