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Общество

Кыргызстанцы могут поступить в магистратуру в Узбекистане

Узбекистан предоставляет государствам — членам ШОС, в том числе Кыргызстану, по пять квот на грантовой основе на обучение по программе магистратуры в Международном университете туризма и культурного наследия «Шелковый путь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, срок подачи документов заканчивается августа.

«Заявители должны загрузить электронные копии документов на сайт приемной комиссии», — добавили в ведомстве.

На сайте вуза указано, что учебное заведение открыто в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, выдвинутой на Саммите восьмерки в Циндао, на собрании глав — государств ШОС. Магистрантов готовят по трем программам: управление туризмом, гостиницами и массовыми мероприятиями, менеджмент в сфере международного гостеприимства и туризма и экономика и управление туризмом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240216/
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