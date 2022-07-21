Фреску о поддержке украинцев закрасили, а Татьяна Зеленская создала цифровую

Художник Татьяна Зеленская создала картину-оммаж на фреску о солидарности и поддержке украинского народа. Фотографии она выложила на своей странице в Facebook.

На картине уже не две девушки в кыргызском и украинском костюмах, как было на фреске. К ним художник добавила еще девушек и парня в футболке с украинским флагом.

«Вчера закрасили мурал солидарности украинцам в Бишкеке. Сегодня я нарисую новый у себя на странице», — написала Татьяна Зеленская и попросила авторов фрески считать это ее оммажем на их оммаж на Семена Чуйкова.

Оммаж — это работа-подражание и жест уважения другому художнику, музыканту и другим.

Напомним, что фреску, изображающую двух девушек — кыргызстанку и украинку, нарисовали на стене вдоль Южного БЧК на пересечении улиц Сухэ-Батора и Юнусалиева. Идея принадлежит Акжибек Бейшебаевой, воплотили художники Вера Андрианова и Арслан Нарынбеков. После того как о ней написали СМИ, девушек закрасили белой краской.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.