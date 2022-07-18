Дело главы Next TV. Начались предварительные слушания

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу генерального директора Next TV Таалая Дуйшенбиева.

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Ему предъявлено обвинение по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)» за публикации в Facebook и Instagram.

По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации в Украине. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Адвокаты заявляют об абсурдности обвинений и ходатайствуют об изменении меры пресечения.

Напомним, 3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев.

Фонд расследовательской журналистики призвал прекратить давление на СМИ. Омбудсмен попросил ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.

Суд продлил срок содержания под стражей до 3 августа.