Калысбек Рыспаев переизбран на пост главы профсоюза ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Калысбек Рыспаев переизбран председателем профсоюза ЗАО «Кумтор Голд Компани» на новый срок. Об этом сообщил глава Горно-металлургического профосоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его словам, в Бишкеке прошла отчетно-перевыборная конференция профсоюза «Кумтора». Делегаты, представляющие трудовые коллективы разных подразделений предприятия, обсудили текущие производственные и социально-экономические​ вопросы, а также планы на предстоящий период, в том числе переговоры по заключению коллективного договора на 2023-2024 годы.

«В настоящее время на «Кумторе» с учетом работников подрядных организаций​ трудится более 4 тысяч человек. Действует качественный коллективный договор с весомым социальным пакетом, гарантируются безопасные и комфортные условия труда, достойная заработная плата,​ созданы благоприятные санитарно-бытовые условия, работники обеспечиваются качественным разнообразным питанием», — проинформировал Эльдар Таджибаев.

Заместителями Калысбека Рыспаева стали Алмамбет уулу Талгат и Улан Абдыкадыров.