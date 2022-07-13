Министерство труда хочет применить опыт Китая в борьбе с бедностью

Министерство труда, социального обеспечения и миграции намерено применить опыт Китая в борьбе с бедностью. Об этом сказал министр труда Кудайберген Базарбаев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Кудайберген Базарбаев отметил, что в рамках договора о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции и Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая уже есть опыт взаимодействия по обеспечению техническими средствами Республиканского протезно-ортопедического завода (РУПАИ) с заводов КНР.

«Наше министерство заинтересовано в развитии отношений с коллегами из Китая. Мы бы хотели рассмотреть возможность обмена опытом и знаниями с КНР по борьбе с бедностью, а также в других успешных направлениях социальной политики Китая», — сказал министр.

Ду Дэвэнь поддержала его, отметив, что посольство КНР готово приложить усилия для реализации озвученных предложений министерства.

«Китай активно борется с бедностью на протяжении последних 100 лет, за последние 10 лет мы добились ее полного искоренения. Благодаря усилиям государства более 800 миллионов китайцев к 2021 году вывели из бедности. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом с Кыргызской Республикой», — сказала она.